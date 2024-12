Praca w Wigilię. Kasjerzy zapraszają posła. "Palety czekają"

Jeżeli przegłosowana przez Sejm ustawa wejdzie w życie pracownicy handlu już w przyszłym roku będą mogli cieszyć się wolną Wigilią . Obecnie zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta, sklepy w Wigilię mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14.00 .

Dodatkowy dzień wolny w handlu nie pojawił się jednak za darmo. Sprzedawcy będą musieli go odpracować, bo w nowelizacji przepisów znalazła się wzmianka o dorzuceniu jednej niedzieli handlowej w grudniu . Kasjerzy będą więc musieli pracować w trzy, a nie jak do tej pory, dwie przedświąteczne niedziele.

- Wczorajsza ustawa o wolnej Wigilii nie wszystkich pracowników potraktowała w ten sam sposób. Ryszard Petru doprowadził do tego, że pracownicy handlu będą musieli pracować przez trzy niedziele z rzędu w grudniu wykonując tytaniczny wysiłek - odpowiada w stanowisku przesłanym do redakcji WP Finanse Wojciech Jendrusiak, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie i Biedronce.

Jendrusiak odniósł się także do niedawnej propozycji Petru. Przypomnijmy, że poseł Polski 2050 pytał niedawno na platformie X, czy jakaś sieć handlowa zatrudni go w Wigilię na stanowisku sprzedawcy. Związkowcy określili to mianem "happeningu".