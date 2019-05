Prace nad rozszerzeniem obwodnicy Poznania. Oto, do czego są zdolni kierowcy. Rzeczniczka: Marginalne zdarzenia

Budowlańcy pracujący w ciągu A2 nad rozszerzeniem obwodnicy Poznania o trzeci pas nie mają łatwego życia. Zdarza się, że kierowcy wyładowują na nich swoją frustrację, rzucając w ich stronę nawet... butelki z moczem. Większość kierowców docenia jednak starania drogowców, zapewnia rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska.

- To są zupełnie marginalne zdarzenia - mówi jednak w rozmowie z nami Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska S.A. Jak zapewnia, odbiór większości kierowców jest pozytywny, bo ruch odbywa się płynnie, choć prace są skomplikowane.

- Zachowujemy dwupasmowość w każdym kierunku i ruch się odbywa się płynnie - podkreśla Kwiatkowska. - Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że to pierwsze tak skomplikowane prace na otwartej drodze przy tak dużym natężeniu ruchu. Zastosowaliśmy rozwiązanie przyjazne dla kierowców, budowa idzie zgodnie z planem, a nawet go wyprzedzamy - dodaje rzeczniczka.