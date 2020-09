Prace serwisowe w 7 bankach

Jak czytamy w komunikacie - prace serwisowe potrwają od piątku od godz. 23:30 do soboty do godz. 10:00. Przez ten czas nie będzie możliwości logowania się do bankowości internetowej. Wypłaty z bankomatu i płatności kartą powinny przebiegać bez problemu. Klienci Alior Banku o 10:45 w sobotę zgłaszali jednak, że nadal mieli problemy z logowaniem.