Pracownicy 50 plus. 140 wysłanych CV, 30 rozmów kwalifikacyjnych i nic

- Odbyła 32 rozmowy kwalifikacyjne. Na każdej słyszała: gdyby była Pani troszkę młodsza, gdyby nie to, że idzie emerytura, gdyby nie to, że była Pani dyrektorem - o przypadku swojej 57-letniej mamy, która od ponad roku bezskutecznie szuka pracy, opowiedział dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.

Okazało się jednak, że w przypadku osób 50+, z bogatym doświadczeniem, zmiana nie jest łatwa. - Pracodawcy w mailu potrafią napisać: gdyby pani była pięć lat młodsza, to byśmy do pracy przyjęli. To jest absolutnie skandaliczne - mówi dr Kawecki w programie "Money. To się liczy". Druga reakcja pracodawców, o której mówił, to: "my pani nie wierzymy, była pani dyrektorem oddziału banku, to po jakimś czasie zacznie pani kierować wobec nas roszczenia".