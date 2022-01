Pracownicy na kwarantannie. Firmom zaczyna brakować ludzi

W czwartek na kwarantannie było 600 osób. W ciągu ostatniego tygodnia wzrosty sięgały nawet 100 tys. nowych osób poddanych izolacji każdego dnia. – To są bardzo niepokojące dane, bo one pokazują, że lawinowo rośnie liczba osób na kwarantannie. Gdy patrzymy na dane z ostatnich dni, to widzimy, że o jedną trzecią wzrosła pula osób na kwarantannie, a prognozy na najbliższe tygodnie są alarmujące. To może powodować nie tyle paraliż, ile problemy z zachowaniem ciągłości pracy w polskich przedsiębiorstwach i utrudniony dostęp do usług – mówił w programie "Money. To się Liczy" Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Jest to szczególnie istotne z perspektywy tych sektorów, których się nie da przenieść na pracę zdalną, a to są duże sektory. Myślę tutaj o budownictwie, logistyce, przemyśle, czy handlu detalicznym. Doświadczenia z poprzednich fal pandemicznych pokazały, że pułap pracy zdalnej zatrzymuje się na 20 proc., co oznacza, że 8 na 10 pracowników nie doświadczyło pracy zdalnej w ogóle – dodał.