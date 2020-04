Prawdziwa tarcza antykryzysowa. Wynajmujący obniżył czynsz do złotówki. Kwiaciarka pochwaliła go w sieci

Rząd chwali tarczę antykryzysową jako dobre narzędzie do walki do zmniejszenia skutków kryzysu gospodarczego, ale sami zainteresowani, czyli przedsiębiorcy, tego optymizmu nie podzielają. Wskazują, że ustawa zawiera wiele wyłączeń oraz warunków, które muszą spełnić, by skorzystać z pomocy. Kilka dni temu opowiadaliśmy o warszawskiej restauracji, którą w wolnym czasie lubiła odwiedzać minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Gdy restauracja ta opublikowała w sieci komentarz, że prawdopodobnie wkrótce będzie musiała się zamknąć, zmartwiona losem lokalu minister odpisała w komentarzu, że nie może pozwolić na likwidację i poradziła właścicielom osobisty kontakt z ministerstwem.