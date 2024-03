Prawie 100 zł mniej dla frankowiczów. Rata idzie w dół

Frank osiągnął najniższy poziom od 2022 roku

Decyzja Banku Centralnego spowodowała spadek wartości franka do 4,41 zł - to najniższy poziom od czerwca 2022 roku. Spadek będzie od razu wpływał na wysokość rat kredytów w CHF, choć na obniżkę oprocentowania trzeba będzie jeszcze trochę poczekać - aktualizacja zwykle następuje co 3 miesiące.