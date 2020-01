Prawie 700 kg ryb wyrzuconych do lasu. Policja ustaliła sprawcę

Wnętrzności, kręgosłupy, łby i płetwy. Kilkaset kilogramów martwych ryb trafiło do pomorskiego lasu w nadleśnictwie Przymuszewo. Policja już wie, kto jest odpowiedzialny za ten proceder.

Chojnicka policja ustaliła, że to 36-letni przedsiębiorca z powiatu człuchowskiego osobiście wywiózł ryby do lasu - pisze "Dziennik Bałtycki". Zatrzymany przyznał się do winy. Tłumaczyć miał, że zwykle ryby oddaje do fermy norek, ale stopień ich rozkładu tym razem to uniemożliwiał.