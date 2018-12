Prezes NBP z wigilijną obstawą. Na opłatkowym spotkaniu PiS pojawiał się z asystentką

Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego nie rusza się bez swojej obstawy. Szefowa gabinetu prezesa Kamila Sukiennik i dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Martyna Wojciechowska skutecznie bronią dostępu do rozchwytywanego przez media szefa NBP. To ostatnia towarzyszyła Glapińskiemu nawet na spotkaniu opłatkowym PiS.

Tą asystentką jest dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego Martyna Wojciechowska. To ona obok Kamila Sukiennik szefowej gabinetu prezesa skutecznie odbiera niewygodne pytania dziennikarzy kierowane do prezesa Glapińskiego.

Jak twierdzi nasz informator, Wojciechowska jest szykowana do zarządu Banku Centralnego. To, co robi w NBP, wykracza poza obowiązki i kompetencje związane z przypisanym jej departamentem. Zwróciliśmy się do pani dyrektor z prośbą o komentarz do doniesień. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.