Prezydent Sopotu z nowym zadaniem dla fryzjera. Wyniki wyborów zaważyły

Urzędujący prezydent Sopotu, jak przypomina serwis trojmiasto.pl, zaczął zapuszczać, gdy PiS doszedł do władzy. Był to wynik zakładu, co wyjaśnił w 2017 r., gdy zbliżała się kampania, w której partia Jarosława Kaczyńskiego walczyła o drugą z rzędu wygraną w wyborach parlamentarnych.