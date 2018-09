Primark wreszcie w Polsce. Znamy datę i miejsce

Irlandzki gigant handlu tanią odzieżą wkracza do Polski. Po latach przymiarek otworzy pierwszy sklep w Warszawie.



Będzie on zlokalizowany w powstającej w stolicy Galerii Młociny – twierdzi "Puls Biznesu" . Obiekt jest w budowie już od dłuższego czasu, a jego otwarcie, i tym samym pierwszego sklepu sieci Primark w Polsce, jest planowane na II kwartał 2019 r.

Ponadto, jak wskazuje dziennik, komunikaty Echa i oficjalnego wykonawcy inwestycji, tj. Erbudu, potwierdzają, że w powstającej galerii handlowej pojawił się duży najemca. Najpierw Erbud poinformował, że podpisał aneks do umowy, po którym wartość kontraktu wzrosła o 56,5 mln zł. To kwota wynikająca z dodatkowych robót. Mają to być prace związane z przystosowaniem przestrzeni dla Primarka.