Próba przemytu w Warszawie. 8,5 kg heroiny

8,5 kg heroiny o wartości ponad 1,7 mln zł przywiozły do Warszawy dwie turystki - obywatelki Holandii i Wielkiej Brytanii - które przyleciały z Johannesburga na Lotnisko Chopina odrębnymi rejsami. Narkotyki ukryły w walizkach.

Jak informuje PAP, kobiety nie potrafiły wyjaśnić celnikom po co były w Republice Południowej Afryki, ani dlaczego zdecydowały się na wybór trasy powrotnej do Holandii i Wielkiej Brytanii przez Warszawę. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. W konsekwencji przeprowadzono kontrolę walizek.