Problem ze zbiorami jesiennych truskawek. "Zgniją na krzakach, bo nie mam pracowników"

Jesiennych truskawek i malin jest w tym miesiącu nadzwyczaj dużo, bo w przeciwieństwie do upalnych miesięcy wakacyjnych, wrześniowa pogoda im sprzyja. Jednak zamiast odrabiać straty, rolnicy zostawią część owoców na krzakach, bo nie ma kto ich zbierać.

Takie owoce są dostępne na rynku, dopóki nie przyjdą przymrozki, zazwyczaj do połowy listopada. We wrześniu hurtowa cena truskawek nie przekracza 10 złotych za kilogram.

Owoców na krzakach jest co prawda sporo, ale to nie znaczy, że więcej będzie ich w sklepach czy na targowiskach. Rolnicy narzekają, że brakuje im rąk do pracy.

- Połowa września to jest ten moment, w którym powinno się zbierać czarny bez - mówi Anna Kaszewiak. - Ale ze względu na długie i upalne lato, dojrzał w tym roku znacznie wcześniej i usechł, zanim został zebrany. Na drzewach można zobaczyć jagody, ale one już się do zbioru nie nadają. Co najwyżej mogą posłużyć za pokarm dla ptaków.