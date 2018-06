Polacy wolą krajowe owoce i warzywa. Sondaż WP to potwierdza

Większość Polaków wybiera krajowe owoce i warzywa. Decydujemy się na rodzime uprawy, nawet gdy są droższe. To nie tylko patriotyzm konsumencki - Polacy uważają, że nasze truskawki czy jabłka są po prostu smaczniejsze od zagranicznych.

- To pozytywna dla nas tendencja, która kształtuje się od pewnego czasu. W innych państwach to codzienność, że kupuje się, szanuje i docenia produkty wyprodukowane we własnym kraju - uważa Boguta.

- Należy tylko się cieszyć i liczyć na to, że te procenty będą jeszcze większe. Jednocześnie takie wyniki to docenienie wysiłku wielu producentów i zachęcenie ich do dalszych działań, w kierunku poprawy jakości produktów i lepszego przygotowania do sprzedaży - zapewnia.