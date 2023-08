Produkcja lodów idzie pełną parą. Na czele sąsiad Polski

Kraje unijne eksportują miliony kilogramów lodów

Jak się okazuje, Niemcy wyprodukowały najwięcej lodów, ale przy okazji były one też najtańsze, gdyż średnio litr lodów kosztował 1,5 euro. We Francji koszt jednego litra wynosił 1,9 euro, podczas gdy we Włoszech - 2,3 euro.