Program 500+, nowe wnioski. Jak uniknąć przerwania świadczenia?

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy można składać przez internet od 1 lipca, a od 1 sierpnia rusza zbieranie wniosków papierowych. Lepiej z tym nie zwlekać, bo im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie.

W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jeśli wniosek złożymy już we wrześniu, wypłatę za październik dostaniemy dopiero w listopadzie.

Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.