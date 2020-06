Program "Moja Woda". Od lipca rusza nabór wniosków

Minister klimatu Michał Kurtyka mówił podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego Togetair, że dzięki programowi "Moja Woda" chętni będą mogli m.in. zbieracz deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania roślin, odciążając tym samym sieci wodociągowe i oczyszczalnie ścieków.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 proc. kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli posesji.