Promocje w sklepach. Polacy uważają, że na zakupach realnie oszczędzają 30-40 proc.

– Obecne oczekiwania konsumentów wobec rabatów oscylują w granicach 20-50 proc. I są one jak najbardziej realne, patrząc na analizy rynkowe. Natomiast to, ile faktycznie oszczędzają klienci, jest trudniejsze do identyfikacji. Większość osób niezbyt precyzyjnie odnosi ceny promocyjne do wartości regularnych. Woli żyć w przeświadczeniu, że rabat został uzyskany, ale dokładnie nie wie, jak wysoki. Zniżka zawsze jest przyznawana od czegoś umownego. Przekonanie, że najczęściej wynosi ona 30-40% wartości produktu, jest rachunkowo poprawne, bo rabaty głównie mieszczą się właśnie w tym przedziale – wyjaśnia Karol Kamiński z Grupy AdRetail.