Koszyk zakupowy. Dokąd po najtańsze zakupy?

230,7 zł, a więc o około złotówkę mniej niż przed miesiącem, trzeba było zapłacić w lutym za koszyk produktów spożywczych i chemii domowej - wynika z badania ASM Sales Force Agency. Najdrożej kupujemy przez internet. Najtaniej - w Auchan.

Przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash & carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zaliczają się cztery sklepy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.