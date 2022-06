Promocje za oceny. Media Expert ma ofertę dla piątkowiczów, a zoo w Łodzi dla tych, którym nie poszło

Jak tłumaczą przedstawiciele placówki, ma to pomóc uczniom w polubieniu biologii. - Chcemy zachęcić i zainspirować młodzież do nauki. - Mamy do tego doskonałe warunki. W naszym ogrodzie zwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat poszczególnych gatunków zwierząt, w sposób bardzo przystępny. Stawiamy na naukę poprzez zabawę, dlatego wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w tym roku szkolnym nie zapałali miłością do biologii, zapraszamy do nas – zachęca Paulina Klimas-Stasiak, rzecznik prasowy Orientarium Zoo Łódź.