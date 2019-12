Proszek do pieczenia może być szkodliwy. Szczególnie dla osób cierpiących na zgagę

Prawie każdy dodaje go do świątecznego ciasta, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że może być szkodliwy. Proszek do pieczenia zawiera difosforany, których duże ilości nam szkodzą. Szczególnie narażone są osoby cierpiące na zgagę i refluks.

Difosforany w proszkach do pieczenia mogą być dla nas niebezpieczne. (East News, Fot: Jola Lipka/Eastnews)

Niektórzy nie wyobrażają sobie zrobienia ciasta bez użycia proszku do pieczenia. To właśnie dzięki niemu wypieki są "pulchne" i ładnie się prezentują. Niestety nie każdy wie, że używanie tego produktu regularnie i w dużych ilościach może nam szkodzić. Szczególnie warto zwrócić na to uwagę przed świętami, kiedy ciast pieczemy naprawdę sporo.

Biorę pod lupę pierwszy lepszy proszek do pieczenia. W składzie są: difosforany i substancje spulchniające - węglany sodu oraz mąka pszenna. Proszek kosztuje 0,55 zł (30 g). Przyglądam się proszkom innych marek. Kolejny produkt można kupić za 0,39 zł, a składniki są takie same, jak w produkcie o 16 gr droższym. Kolejny proszek, od znanego producenta, pakowany jest w 15 g torebki i kosztuje 0,69 zł. Składniki, jak możecie się domyślać, są takie same jak w poprzednich produktach. W przypadku proszku do pieczenia wysoka cena nie idzie w parze z jakością. Jest to tylko kwestia popularności danej marki.

Rozłóżmy teraz skład tego produktu na czynniki pierwsze. Proszek zawiera difosforany, czyli dodatek do żywności oznaczony symbolem E 450. Ta substancja bardzo często dodawana jest do produktów spożywczych, np. do wędlin. W szynce czy parówkach ma za zadanie połączyć wodę z innymi wypełniaczami, aby dodatkowo zwiększyć objętość produktu.

Nadmiar fosforu w naszym organizmie może być szkodliwy. Kluczową kwestią jest utrata wapnia i magnezu z kości, co może prowadzić do różnych schorzeń, a w konsekwencji do osteoporozy. Badania z ostatnich kilku lat wykazały, że nadmiar fosforanów we krwi prowadzi do zwapnienia naczyń poprzez uszkadzanie układu sercowo-naczyniowego.

Oczywiście nie można dać się zwariować. Szczypta proszku dodana do ciasta, nie wyrządzi szkód w naszym organizmie. Musielibyśmy zjeść całe opakowanie, aby mogły się pojawić negatywne konsekwencje związane z jego spożyciem. Warto jednak dodać, że proszek do pieczenia to niejedyny produkt, w którym znajdują się difosforany. Bardzo często kryją się też w serach topionych, wędlinie, przetworach rybnych, lodach, czy napojach w proszku. Kumulacja z różnych źródeł może być dla nas niebezpieczna.

Nadmierne gromadzenie się w naszym organizmie związków fosforu może przyczynić się do choroby zwanej hiperfosfatemią.

Kolejny składnik proszku do pieczenia to węglany sodu, czyli nic innego jak soda. To właśnie ten składnik odpowiada za to, że ciasto jest pulchne i miękkie. Podczas pieczenia substancja ta ulega rozkładowi. Uwalnia się wtedy dwutlenek węgla, który odpowiada za rośnięcie ciasta.

Węglan sodu został uznany za bezpieczny, ale we wszystkim trzeba zachować umiar. Kiedy spożyjemy zbyt dużo tego składnika, to musimy liczyć się z tym, że mogą pojawić się wymioty lub biegunki.

Ostatni składnik proszku, czyli mąka pszenna lub w niektórych przypadkach skrobia, mają za zadanie zapobiec zlepianiu i zbrylaniu się produktu.

Osoby, które cierpią na zgagę i refluks, zdecydowanie powinny unikać spożywania produktów z proszkiem do pieczenia, bo wzmaga to negatywne dolegliwości. Nie muszą jednak całkowicie z niego zrezygnować. Wystarczy, że znajdą w sklepie proszek bez difosforanów w składzie. W tym przypadku trzeba liczyć się z wyższą ceną. 21 g kosztuje 1,25 zł. Proszek innej marki, również z dobrym składem, jest jeszcze droższy - cena za 12 g to 1,29 zł.

Warto więc pamiętać, że jak we wszystkim, tak i w przypadku używania proszku do pieczenia trzeba zachować umiar. Jako alternatywę można np. dodać do ciasta odrobinę sody oczyszczonej wraz z jakimś kwaśnym składnikiem, np. kefirem czy maślanką. Wtedy unikniemy wprowadzania do naszego organizmu szkodliwych difosforanów.