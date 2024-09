Protestowali przeciw inwestycji. Teraz gmina chce ich pozwać

- Dostaliśmy obietnicę od marszałka województwa, że przebieg trasy zmieni się, jeżeli tylko będzie to możliwe. Nowa droga ma zostać połączona z planowaną obwodnicą Przemyśla w kierunku Medyki. Wymaga to jednak uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie wykonawcą tej obwodnicy - mówi Wojtowicz. - Uważamy to za swój sukces, tym bardziej że na początku nikt nie chciał z nami rozmawiać. W dodatku "podpięcie się" pod inwestycję GDDKiA pozwoli znacznie zmniejszyć koszty - dodaje.