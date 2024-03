Przed Wielkanocą sklepy zaczynają lepiej płacić. Nawet 400 zł dniówki

Święta to szczególny czas dla branży handlowej. Placówki stacjonarne są zobligowane do zamykania się w określone dni w roku. W trakcie zbliżającej się Wielkanocy sprzedaż zakończy się ok. godziny 13-14 w Wielką Sobotę i zostanie wznowiona dopiero we wtorek. Oznacza to, że klienci robiąc przedświąteczne zakupy, będą robili zapasy na dwa i pół dnia.