Przejście na Windows 11 w firmie: czy to dobry moment?

Czy warto przejść z Windows 10 na Windowsa 11?

Opisane powyżej funkcje to tylko kilka przykładów na to, jakie potencjalnie przydatne w firmie rozwiązania zastosowane zostały w "konstrukcji" najnowszego Windowsa. O ostatecznej decyzji na temat tego, czy zdecydować się na Windows 11, czy 10 może przesądzić jednak nie obecność nowych wersji aplikacji takich jak Media Player, czy opcji personalizacji paska zadań, a brutalna prawda o polityce Microsoftu. Otóż, choć Microsoft zobowiązał się do utrzymania wsparcia dla Windows 10 do 2025, to przygotowując aktualizacje, nie planuje już tzw. aktualizacji rozwojowych. Oznacza to, że jeżeli chcesz mieć pewność, że wykorzystujesz najlepszą możliwą wersję Microsoft Teams bądź też nawet Menadżera zadań, musisz przenieść się na Windows 11.