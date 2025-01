Przekręt na dwa miliony. 35 osób na ławie oskarżonych i 60 oszukanych

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która nadzorowała śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości, przesłała akt oskarżenia do sądu. Grupa działała od 2023 r. do kwietnia 2024 r. na terenie całego kraju. Oszuści wykorzystywali różne metody, w tym fałszywe platformy giełdowe oraz infrastrukturę phishingową do przejmowania danych z kart kredytowych.