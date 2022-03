Przemiana sklepów Tesco kosztowała 750 mln zł. Netto rozważa dalsze przejęcia w Polsce

Sieć Netto zakończyła proces transformacji sklepów Tesco w swoje własne. Firma należąca do Salling Group zamierza znacząco inwestować w Polsce, by do 2025 r. znaleźć się w pierwszej piątce sieci handlowych w kraju. Chce to uczynić poprzez otwieranie nowych placówek, ale nie wyklucza też dalszych przejęć. - Jeśli widzimy atrakcyjne aktywa i osoby lub firmy, które są chętne do rozmowy, to rozważamy przejęcie innych sieci - stwierdził na konferencji prasowej Hugo Mesquita, dyrektor generalny Netto.