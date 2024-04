"Przeprowadzajcie się" do polskich emiratów. Tak mówią mieszkańcy

Na płotach i słupach wciąż wiszą portrety bohaterów dopiero co zakończonej kampanii do wyborów samorządowych. Doprowadziły one do zmiany wójta. Schedę po Sławomirze Chojnowskim przejął Dariusz Michałek, który w II turze pokonał Kazimierę Tarkowską, poprzedniczkę Chojnowskiego. Próbowałem skontaktować z nowym gospodarzem gminy, jednak próby kontaktu pozostały bez odpowiedzi.