"Przestańmy majstrować przy zegarach". Ekonomista wzywa do rezygnacji ze zmiany czasu

- Przestańmy majstrować przy zegarach, to się nam nie opłaca - mówi ekonomista dr Bartłomiej Gabryś. Zauważa, że zmiana czasu może miała sens 100 lat temu, ale obecnie generuje niepotrzebne koszty i do tego negatywnie wpływa na zdrowie.

- W wymiarze ekonomicznym już dawno suma korzyści wynikająca z lepszego wykorzystania światła słonecznego przestała być argumentem ważącym. Przy obecnych systemach pracy zmianowej jest on dzisiaj też argumentem nawet trudno zauważalnym. To, co obecnie generuje koszty, to zmiany w systemach logistycznych, obsługa systemów informatycznych i znaczące koszty po stronie zdrowia, a nawet życia pracowników - argumentuje ekonomista.