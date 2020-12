Przesyłki porzucone przed paczkomatem. Natknął się na nie mieszkaniec, InPost wyjaśnia sprawę

Nie doczekamy się chyba okresu przedświątecznego bez afer z kurierami. Było już rzucanie zamówieniami czy pracownik ze złamaną nogą , a tym razem mamy do czynienia z pozostawionym przed paczkomatem workiem pełnym niedostarczonych przesyłek.

O "znalezisku" na forum mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego poinformował pan Paweł. Jak dodał, do porzuconego worka z paczkami wezwał policję. Zdarzenie potwierdza w rozmowie z WP Finanse Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

- W poniedziałek około godziny 15.30, wpłynęło do nas zgłoszenie o odnalezieniu torby, w której wnętrzu znajdowały się paczki. Było to przy ulicy Inżynierskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Osoba zgłaszająca pozostała na miejscu do czasu przyjazdu patrolu policji - mówi oficer prasowa KPP w Nowym Dworze Mazowieckim st. asp. Joanna Wielocha.