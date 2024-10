Przygotujcie portfele. Są już pierwsze ceny karnetów narciarskich

Za wypożyczenie sprzętu narciarskiego w stolicy Tatr na jedną dobę w styczniu trzeba było zapłacić od 45 do 65 zł za komplet, czyli narty, buty i kijki. Do tego dochodziła opłata za kask od 15 do 20 zł za dzień. Za sprzęt dla dzieci płaciliśmy od 35 do 45 zł za komplet oraz 10 do 20 zł za kask. W najbardziej obleganych ośrodkach czteroosobowa rodzina wydała na sprzęt narciarski średnio 300 zł na dobę.