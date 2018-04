1 z 8 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy żywność + 1 ptasie mleczko Adam Janczewski 1h temu 1 z 8 Ptasie mleczko. Zobacz, co się w nim zmieniło przez 14 lat Ptasie mleczko. Zobacz, co się w nim zmieniło przez 14 lat Nie tylko inne opakowanie, ale też mniejsza gramatura słodyczy i zdecydowanie dłuższa lista składników. Na pierwszy rzut oka tym różni się opakowanie współczesnego ptasiego mleczka, od produkowanego w 1994 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, skąd wzięły się te zmiany. East News Podziel się Nasza Czytelniczka - pani Magda - przesłała nam zdjęcie starego pudełka po słodyczach firmy Wedel. Jak pisze, była w odwiedzinach u 92-letniej babci, która gromadzi puste opakowania. Jednym z nich było właśnie pudełko po ptasim mleczku z 1994 roku. Starsza pani tłumaczyła, że zachowała je z sentymentu. To jej wielki przysmak, który jednak - w jej opinii - już nie jest taki sam, jak dawniej. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne