Puste półki w Warszawie. "Nie można nawet wody kupić"

Internet obiegają zdjęcia pustych półek w sklepach. Swoją wizytę w warszawskim Lidlu dr Maciej Kawecki opisał jednym zdaniem: "nawet wody nie można kupić". Wirtualna Polska dostała sygnał o wyjątkowym zainteresowaniu produktami z długą datą przydatności w Selgrosie. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość: internauci szukają rozsądnych wytłumaczeń, np. niehandlową niedzielą.

Internauci starali się jednak zachować zdrowy rozsądek. "A skąd wiadomo, że to przez koronawirusa (rozumiem, że takie jest założenie postu)? Może być tysiąc różnych przyczyn. Just sayin", czy "Pandemia niedzieli niehandlowej" - to niektóre z komentarzy pod tweetem byłego urzędnika z resortu cyfryzacji, odpowiadającego za wdrożenie RODO, obecnie dziekana Wyższej Szkoły Bankowej.