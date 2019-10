Rachunek hańby i "wpadka" Borysa Budki. Tłumaczymy, jak działa refundacja leku Valcyte

- To rachunek hańby rządu PiS - mówił w trakcie przedwyborczej debaty Borys Budka. - Ten rachunek to kłamstwo - ripostował Samuel Pereira z TVP. Okazuje się, że obaj mieli rację. Tłumaczymy, jak działa refundacja leku Valcyte.

Ile kosztuje? Od 1 września lek w tej formie pojawił się na liście leków refundowanych i kosztuje 3,20 zł za opakowanie. Był to powrót na listę po kilku latach nieobecności, co podkreślają dziś politycy opozycji.

A co z konkretnym paragonem, pokazanym przez Budkę? W swojej zbiórce opisała to pani Małgorzata, matka Szymona, który musi stosować Valcyte. To ona opublikowała w sieci rachunek.

"Szymek jest czteroletnim, bardzo wesołym i energicznym chłopcem, który 24 listopada 2015 roku przeszedł rodzinny przeszczep wątroby. Obecnie, ponieważ wyniki nie są w normie, musi on zażywać bardzo drogi lek Valcyte, który po refundacji kosztuje 3.20 zł, a bez refundacji ok 1040 zł za jedno opakowanie, które starcza jedynie na tydzień leczenia. Niestety wskazania do refundacji są ograniczone i Szymek bez specjalnych badań (które będzie miał pod koniec października) nie może mieć go wypisywanego na refundację" - napisała w specjalnie zorganizowanej zbiórce.