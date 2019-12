Raiffeisen będzie się domagać spłat kredytów od frankowiczów

Raiffeisen Bank International ma już przygotowany scenariusz na wypadek wyroku sądowego, który unieważni frankowej hipoteki. W takim wypadku wystąpi o zwrot pożyczonej kwoty – wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału.

Raiffeisen to pierwszy bank, który wprost przyznaje, że podejmie taki krok w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy – pisze portal parkiet.com. Argumentuje to faktem, że udostępnił frankowiczowi kapitał na kilka lub nawet kilkanaście lat.

Raiffeisen wskazuje, że w przypadku, gdy kredyt decyzją sądu przestaje mieć charakter hipotecznego, bo stwierdzono jego nieważność, to klient powinien zapłacić bankowi za korzystanie z udostępnionego kapitału instytucji.

Do egzekwowania tego pomysłu, bank zastosował wykorzystanie średniego, publikowanego prze NBP, oprocentowania dla kredytów niezabezpieczonych ze okresem spłaty dłuższym niż 5 lat. Ich oprocentowanie jest znacznie wyższe, niż kredytu hipotecznego, a zatem raty, które musiałby opłacić klient, byłby także wyższe w porównaniu z pierwotnym kredytem hipotecznym.

- Pieniądze banku to nie są pieniądze prezesa, zarządu, czy rady nadzorczej. Bank, aby móc udzielać kredytów, sam pożycza środki z rynku i od klientów, którzy je w banku deponują. Bank jest zobowiązany do dbałości o interes wszystkich swoich klientów, dlatego nie może zrezygnować z domagania się opłaty za korzystanie z kapitału - argumentuje Fleischmann. Dodaje, że osoby biorące kredyt w obcej walucie zapłaciły do dzisiaj mniej niż klienci, którzy w tym samym czasie brali kredyt w złotówkach.