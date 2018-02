Raiffeisen Polbank ostrzega przed złośliwą aplikacją na Androida. Przestępcy mogą wyłudzić login i hasło

Po zainstalowaniu złośliwej aplikacji przestępcy mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, przechwycić hasła SMS oraz prezentować fałszywe strony logowania w bankowości mobilnej i wyłudzić poufne dane jak: login i hasło. Raiffeisen Polbank ostrzega przed nową sztuczką przestępców.

Jak informuje Raiffeisen Polbank, obecność złośliwej aplikacji dostępnej do pobrania na system Android została ujawniona w trakcie prowadzonych przez bank analiz zagrożeń.

Aplikacja podszywa się pod multimedialną wtyczkę, która służy między innymi do wyświetlania animacji. Zainstalowanie aplikacji może skończyć się przejęciem przez przestępców kontroli nad urządzeniem.

Fałszywy ekran logowania do aplikacji mobilnej może wyglądać tak:

Jak się uchronić przed tym zagrożeniem? Bank zaleca instalowanie aplikacji mobilnych tylko z autoryzowanych sklepów oraz od zaufanych wydawców. Nie wolno za to instalować żadnych aplikacji udostępnionych poprzez link w wiadomości SMS.

"Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem Mobilnego Banku lub Mobilnego Portfela, to podczas logowania do tych aplikacji nie powinieneś wpisywać ponownie swojego loginu i hasła do bankowości internetowej" - informuje bank.