Rata kredytu im nie drgnęła. Pomoc dostaną. "Tak zdecydował ustawodawca"

- Wakacje kredytowe zostały pomyślane dla tych, którzy za kredyt kupili mieszkanie, w którym mieszkają i jest to kredyt złotowy - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, Monitor Prawa Bankowego. - Swoją drogą, jak ktoś wziął kredyt ze stałą stopą procentową, to także może skorzystać z pomocy. Co jest swego rodzaju aberracją. Wakacje powinny należeć się tym, których raty podskoczyły. W przypadku stałych stóp nic w racie się nie zmienia, więc nie rozumiem, dlaczego ustawodawca także i w tym przypadku pomoc przewidział. Kryterium: potrzebuję czy nie potrzebuję pomocy, należy do indywidualnej oceny każdego, kto ma kredyt. Osiem rat wakacji wydłuża okres kredytowania i będą płacone na zakończenie okresu spłacania.