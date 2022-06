Rata o 200 zł niższa. "Obliczyłem. Wystarczy skorzystać z pomocy rządy"

- Z wakacji kredytowych, które oferuje rząd, warto skorzystać - powiedział w programie "Newsroom WP" Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy. – W sytuacji, gdy ciężko nam spłacić kolejną ratę, będzie można tę spłatę przesunąć. Proszę nie słuchać ostrzeżeń, które mówią, że skorzystanie z wakacji w przyszłości obniży naszą zdolność kredytową. Ustawa pozwala przesunąć termin spłaty, a to nie sprawia że nie jesteśmy nierzetelnym kredytobiorcami. W tym roku skorzystanie z wakacji wiąże się z dużą ulgą. Obliczyłem, że jeśli ktoś będzie mógł wykorzystać wszystkie osiem rat wakacji kredytowych na nadpłatę, to rata może się zmniejszyć o 1500-200 zł. A to już odczuwalna różnica.

