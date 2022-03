Rekordowe ceny gazu w Europie. Tak drogo nie było jeszcze nigdy

Również w środę 2 marca padł rekord, który wyniósł 192 euro. W porównaniu z wtorkiem cena wzrosła aż o 60 proc. Przyczyna podwyżek to obawy o potencjalną możliwość wstrzymania lub ograniczenia dostaw gazu z Rosji do Europy - komentuje CNN. Mogłaby to być potencjalna reakcja Moskwy na sankcje, jakie nałożył na nią Zachód. Na razie jednak dostawy przebiegają normalnie, a Kreml nie zapowiedział takiego kroku.