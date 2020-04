Remont w czasach zarazy. Polacy wykorzystują izolację

Jak pisze "Rzeczpospolita", stacjonarne sklepy budowlane - choć do niedawna wciąż oblegane - zanotowały po 40 proc. mniej klientów. A po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń i zamknięciu ich w weekendy spodziewają się nawet 70-proc. spadków.

Zamiast siedzieć bezczynnie w domu, Polacy decydują się na remonty. Na co zresztą nierzadko narzekają sąsiedzi, którzy w pracy zdalnej muszą mierzyć się na przykład z odgłosem wiertarki za ścianą.

Handel w dużej mierze przeniósł się do internetu. Na stronach internetowych Castoramy czy Leroy Merlin ruch jest wzmożony.

Największe wzrosty Ceneo odnotowało przy materiałach wykończenia wnętrz. Mowa tu o farbach, panelach, podkładach pod panele czy tapetach. Co ciekawe, na drugim miejscu pod tym względem są... wanny z hydromasażem. Niektóre remonty wydają się więc bardziej generalne.

O zainteresowaniu artykułami budowlanymi informowaliśmy już w naszych serwisach tuż po rozpoczęciu narodowej kwarantanny. To wtedy Polacy zamiast do galerii handlowych ruszyli do Castoramy, Obi czy Leroy Merlin.