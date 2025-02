Renta rolnicza. Oto po jakim czasie i kto może ją otrzymać

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy jest dostępna dla ubezpieczonych rolników, którzy spełniają określone kryteria. Całkowita niezdolność do pracy musi powstać w określonym wieku, a wymagany okres ubezpieczenia różni się w zależności od wieku, w którym niezdolność wystąpiła. Na przykład, dla osób powyżej 30 lat, wymagane jest 5 lat ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.

Do okresów ubezpieczenia, które wpływają na prawo do renty, zalicza się także inne okresy, o ile nie zostały one uwzględnione przy przyznawaniu innych świadczeń. W przypadku wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej, wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia obejmujący dzień zdarzenia.