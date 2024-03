Resort apeluje ws. 800 plus. Tak trzeba składać wnioski

To oznacza, że osoby, które prześlą wniosek od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. mogą liczyć na jego rozpatrzenie do 30 czerwca 2024 r. Jeśli wnioskodawca wyśle dokumenty po 30 czerwca 2024 r., to 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.