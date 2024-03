Resort finansów chce objęcia akcyzą kolejnych produktów

Akcyza w 2024 roku

Akcyza na wyroby tytoniowe w 2024 roku wynosi odpowiednio: dla papierosów – 276 zł za każde tysiąc sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, dla tytoniu do palenia – 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, a dla cygar i cygaretek – 524 zł za każdy kilogram. Wszystko to pokazuje, że Ministerstwo Finansów dąży do uregulowania kwestii opodatkowania wszystkich produktów nikotynowych, nie tylko tych tradycyjnych, ale również nowych, beztytoniowych.