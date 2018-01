Resort Mariusza Błaszczaka rozdaje czujki czadu. Trzeba jednak działać błyskwicznie

Z powodu zatrucia czadem każdego roku w Polsce ginie od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Kilka tysięcy trafia do szpitala. Ustrzec przed zagrożeniem mogą warte od kilkudziesięciu do kilkuset złotych czujniki. Zamiast płacić za nie, można otrzymać je od MSWiA. Trzeba jednak dokładnie obserwować profil resortu na Facebooku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Głównym źródłem czadu w domach są źle utrzymane piece (East News)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od kilkunastu tygodni prowadzi na Facebooku akcję, w której ostrzega przed ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Poza tradycyjnymi ostrzeżeniami raz na kilka dni organizuje w mediach społecznościowych konkursy, w których można wygrać „dualną czujkę dymu i czadu”. Rynkowa cena urządzenia wykrywającego zagrożenie to ponad 100 zł.

Aby jednak stać się właścicielem czujnika, należy poprawnie odpowiedzieć na pytania, które są dosyć łatwe i oczywiste. Większym problemem jest czas odpowiedzi. Zwycięzca konkursu z 5 stycznia opublikował swój post niespełna minutę po pojawieniu się konkursu.