Rewolucyjna zmiana w szkołach. Chodzi o zdjęcia uczniów

Prezenty dla nauczycieli. "Potrzebny rozsądek"

Jedną z najbardziej dyskusyjnych regulacji nowych przepisów jest kwestia wręczania prezentów nauczycielom. Rzeczniczka prasowa Ministra Sprawiedliwości Karolina Wasilewska wyjaśniła, że ustawa Kamilka nie odnosi się bezpośrednio do kwestii dawania prezentów nauczycielom od całej klasy czy grupy uczniów. W praktyce oznacza to, że nauczyciele mogą przyjmować upominki, choć zaleca się, aby miały one symboliczny charakter.