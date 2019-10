Roaming zniszczył naukowców. Śledzili orły, te wyleciały do Iranu i Pakistanu

Zamontowali nadajniki orłom, by śledzić ich migracje. Rosyjscy naukowcy chcieli sprawdzić, jak przemieszczają się ptaki, by zapobiegać ich wyginięciu. Zostali bez pieniędzy, gdy jeden z orłów postanowił zrobić sobie wycieczkę do Iranu. Rachunek za roaming był gigantyczny.

Tego naukowcy się nie spodziewali. Jeden ciekawy świata orzeł zrujnował im budżet na badania (East News, Fot: Jan Bielecki/East News)

Jak donosi BBC, badacze zamontowali 13 ptakom nadajniki, które co jakiś czas wysyłały wiadomości z miejsca, w którym obecnie się znajdują.

Problem w tym, że jeden z orłów o imieniu Min był bardzo ciekawy świata. Gdy wylatywał z Kazachstanu, w pamięci nadajnika zebrało się mnóstwo wiadomości, które nie zostały wysłane ze względu na chwilowy brak zasięgu.

Min postanowił jednak z Kazachstanu polecieć prosto do Iranu. Gdy doleciał na bliski Wschód, wszystkie "zablokowane" do tej pory wiadomości zostały wysłane do centrali. Koszt? 49 rubli za każdą z nich. Gdyby nie brak zasięgu, to wiadomości z Kazachstanu kosztowałyby ledwie 15 rubli za sztukę.

W jednej chwili Min zrujnował więc budżet młodych naukowców, przeznaczony na wszystkie badane orły.

W akcie desperacji badacze postanowili stworzyć internetową zbiórkę w mediach społecznościowych, dzięki której udało się zebrać równowartość około 100 tysięcy rubli (około 6 tysięcy złotych).

To jednak okazało się niepotrzebne. Rosyjski operator komórkowy Megafon postanowił, że anuluje młodym naukowcom dług, a nadajniki będą od tego nieszczęśliwego incydentu działać na znacznie tańszej taryfie.

Orły są w środkowej Azji oraz w Rosji gatunkiem zagrożonym. Naukowcy dzięki wysyłanym przez nie koordynatom mogą dzięki obrazom satelitarnym na bieżąco śledzić, czy ptaki trafiły w bezpieczne miejsce.

Ptaki swoje siedliska mają na Syberii oraz w Kazachstanie, ale zimą wylatują do cieplejszych miejsc. Jak się okazuje - na przykład do Iranu lub Pakistanu.