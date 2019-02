Robak w torebce herbaty. Odpowiedź Herbapolu

Robak wypełzł z torebki herbaty na rant filiżanki. Jedna z czytelniczek Wirtualnej Polski natknęła się na niespodziewanego "gościa" w herbacie od Herbapolu. Producent odnosi się do sprawy.

Pani Ania zrobiła zdjęcia robaka z herbaty i przesłała do naszej redakcji, my spytaliśmy u żródła. Poprosiliśmy przedstawicieli Herbapolu, by odnieśli się do sprawy.