Rosną ceny materiałów budowlanych. Co zrobią deweloperzy?

Na rynku materiałów budowlanych ceny gwałtownie rosną. Pojawiają się obawy, że firmy deweloperskie będą chciały wprowadzać do umów klauzule waloryzacyjne. – Deweloperzy, co do zasady, muszą korzystać ze stałych cen. Jeżeli będą próbowali wprowadzać jakieś klauzule waloryzacyjne, to póki co praktyka była taka, że nawet jeżeli byłoby to dopuszczone, to tylko w niewielkim stopniu i góry znanym w momencie podpisywani umowy – powiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Batosz Turek, główny analityk HRE Investment.