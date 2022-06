Rosyjska sieć znika z Polski. Wyprzedają towary i likwidują sklepy

Choć jeśli chodzi o frekwencję, to w marcu, czyli w pierwszym miesiącu trwania wojny, nie było tego widać. Sklep w Piotrkowie Trybunalskim odwiedził wówczas dziennikarz Onetu. Relacjonował on, że według klientów ruch w sklepie jest porównywalny z tym, który był przed wojną.- Tylko zaczęło im się obrywać w opiniach z internetu. Że to rosyjski sklep i żeby tu nie chodzić, bo Putin bierze z tego zyski na wojnę. A jaka to rosyjska sieć, jak tu Polki pracują? - pytała w rozmowie z portalem jedna z klientek.