Rosyjski biznesmen uciekł z aresztu domowego. Włosi mieli wysłać go do Stanów Zjednoczonych

We wtorek włoski sąd apelacyjny zgodził się na jego przekazanie do USA. Utrzymał stawiane przedsiębiorcy przez amerykańskie władze zarzuty, wśród których jest łamanie sankcji i oszustwa bankowe. Nie uznał natomiast zarzutu przemytu amerykańskich technologii wojskowych do Rosji i prania pieniędzy. Obrońcy biznesmena zapewniają od początku, że Uss jest niewinny i zwrócili się o przekazanie ich klienta do Rosji.