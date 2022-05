Rosyjski superjacht oficjalnie zatrzymany. Oprócz Putina wymienia się też inne nazwisko

Dziennik "The New York Times", pisząc o superjachcie, wskazał ostatnio na zamiłowanie Władimira Putina do dużych łodzi rekreacyjnych i jego czarnomorskim rejsie w maju minionego roku z Aleksandrem Łukaszenką. Zwraca uwagę, że niezależnie od jej prawdziwego właściciela, "Szeherezada" jest nazywana "jachtem Putina".